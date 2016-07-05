Erdoğan’dan oğlunun Suriye’ye gittiğini söyleyen kadına: O malumlara katılmış olmasın?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'la birlikte Fatih Çarşamba'da Emin Saraç Hoca'yı evinde ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan dışarı çıktı. Arabasına binerken etrafını saran kalabalığı selamlayan Erdoğan'a 1,5 yıldır kayıp çocuğunu arayan bir kadın yardım istemek için seslendi. Gözyaşları içindeki kadın Erdoğan'a "Sayın Cumhurbaşkanım 3 bayramdır ağlıyorum. Oğlumdan bir haber Cumhurbaşkanım. Bizden habersiz Suriye'ye gitmiş. Bir haber ne olur Cumhurbaşkanım. Sadece bir fotoğraf atın. Şehit oldu desinler, ne olur bize bir haber Cumhurbaşkanım." diye seslendi. Kadının seslenişi üzerine duran Erdoğan, not aldı ve kadına "Bana bak o malumlara katılmasın?" diye sordu.