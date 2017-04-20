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Erdoğan'dan Nâzım Hikmet şiiri: Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler...

20 Nisan 2017 19:26

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, TRT 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Cumhurbaşkanlığı Kabul Töreni'nde konuştu. Sözlerine, "Türkiye'ye, Ankara'ya, Cumhurbaşkanlığı Külliye'mize hoş geldiniz. Sevincimizi tüm dünya çocuklarıyla birlikte paylaştığımız 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bugün burada bizlerle bir arada olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diyerek başlayan Erdoğan, sözlerini Nâzim Hikmet'ten 'Kız Çocuğu' şiirini okuyarak sürdürdü

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ErdoğanCumhurbaşkanı ErdoğanNazım Hikmet

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