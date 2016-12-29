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Erdoğan'dan Nato'ya: Eğer biz stratejik ortaksak, bölücü terör örgütünün yanında yer almayacaksınız!

29 Aralık 2016 15:11

TÜBİTAK Bilim Ödülleri töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'nin Suriye ve Irak'ta "terör örgütlerine destek verdiği" iddiasını sürdürerek, "Sizler terör örgütlerine kalkar bu bölgede her türlü silah yardımını yaparsanız, hayır biz silah değil, mühimmat gönderiyoruz derseniz bunu yutmayız. Bizim de silahlı kuvvetlerimiz var, ne mühimmattır, ne silahtır en az sizler kadar biliyoruz. NATO'da sizlerle beraber olduğumuz halde bu destekleri bize değil, bölücü terör örgütlerine veriyoruz. Sizin NATO'daki ortağınız bölücü terör örgütleri midir? Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil, yutmamız mümkün değil. Eğer bu ittifak içinde berabersek, stratejik ortaksak o zaman siz bizim yanımızda yer alacaksınız. Bölücü terör örgütünün yanında yer almayacaksınız" dedi.

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