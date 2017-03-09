Erdoğan'dan moderatöre: Neyi kapatıyoruz, bitti mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam TRT'ye Pelin Çift'in moderatörlüğünü yaptığı programa konuk oldu. Gündeme ilişkin çarpıcı açıklamaların yapıldığı programa Erdoğan'ın 'yayın süresi uyarısı' damgasını vurdu. TRT ortak yayınında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pelin Çift’in canlı yayından hemen sonra başlayacak Diriliş Ertuğrul dizisini işaret ederek “Kapatmadan bir şey söylemek ister misiniz” sorusuna, “Neyi kapatıryorsuz… Program bitti mi?” karşılığını verdi. Programın devam edeceği yönündeki bu uyarı üzerine stüdyoda önce derin bir sessizlik yaşandı. Daha sonra gazeteciler ve Erdoğan gülerek ortamı yumuşattı. Erdoğan’ın da uyarısı üzerine uzayan program saat 21:15 sıralarında bitti. Normalde 21:00’da ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisi de 15 dakika tehirle ve ‘özetsiz’ başladı.