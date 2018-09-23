Erdoğan'dan MHP'nin af teklifine yorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, MHP'nin uzun süredir gündemde tuttuğu genel af teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Şahıslara karşı af yetkisi devlette değildir" diyen Erdoğan, 24 Haziran'daki ittifak ortağı MHP için ayrıca "Cumhur İttifakı noktasındaki hassasiyetimiz ne ise bundan sonraki süreçte de hassasiyetimizi koruruz. Bunun devamının da ülkenin geleceği açısından faydalı olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı. Erdoğan, işçilerin protestolarıyla gündemde olan 3. havalimanının 29 Ekim'de açılacağını, herhangi bir ertelemenin olmadığını bildirdi.