Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'yurt dışında para' yanıtı: İspatlarsan siyaseti bırakacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Erdoğan konuşmasının bir bölümünde Kılıçdaroğlu'nun dile getirmiş olduğu iddiaları sert bir dille eleştirdi: "Bu zat ayrıca müfterider, hicap duygusu gelişmemiş bir yüzsüzdür. Ailem ve şahsım hakkında aslı astarı olmayan yalanlar üretiyor. Geçtiğimiz günlerde yine çirkin yüzünü gösterdi. Meclis kürsüsünden iftiraları sıraladı. Çocuklarım, kardeşim, eniştem, dünürüm yurtdışına milyonlarca dolar para göndermiş. Daha önce de benim 3 milyar dolar param olduğunu iddia etmişti. Hangi hukuk ekolüne bakarsanız bakın, müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Artık ismini anmaya dahi tenezzül etmediğim bu zata soruyorum, iddiaların belgesi var mı, varsa çıkart milletin önüne ben hemen gereğini yapayım. Yoksa çık milletin önüne iftira ettiğini söyle, özür dile. Aksi takdirde iftiracı durumuna düşeceksin. Yüreğinde utanma duygusu olan birisi bu sözler karşısında iki yoldan birini seçer. Bu söylediğim sözlerin hepsini de yutup üç gün sonra aynı yanaları tekrarlamayı sürdürecek. Tayyip Erdoğan'ın yurtdışında 1 kuruş parası varsa, çıksın bunu ispat etsin. İspat ettiği anda Cumhurbaşkanlığı makamında bir dakika durmayacağımın taahhüdünü veriyorum. Bunu ispat edemeyen Kemal o makamında duracak mı? O da taahhüdünü versin. Millet senin ne olduğunu gördü. Hangi bankada yurtdışında hesabım var, onu ispatla. İspatlayamazsan siyaseti bırakman lazım. İspatlarsan hem siyaseti hem Cumhurbaşkanlığı makamını bırakacağım. Hodri meydan. Bu zatı milletimize ve özellikle de kadınlarımıza havale ediyorum."