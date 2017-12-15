Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Tutturmuş bir Man Adası, herhalde bu mankafa olmaktan kaynaklanıyor

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Daha çok şeyler gelecek” ifadelerini kullandı. Üsküdar-Ümraniye metro hattının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı, "Ana muhalefet partisini ana hıyanet partisi haline getirenlere CHP seçmeninin de gereken dersi vermesini bekliyorum. Şimdi tutturmuş bir Man Adası. Herhalde bu mankafa olmaktan kaynaklanıyor. Yatıyor kalkıyor Man Adası. Bunlarla iyi yatıp kalktı. Son bütçe müzakerelerinde sürekli bunu zikretti. Ataşehir’i de zaten arkadaşlarımız sağ olsun en güzle şekliyle ortaya koydular. Daha çok şeyler gelecek. Çünkü bunların karakterinde bu var yapısında bu var” dedi.