Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Tehdit ediyor, zavallıya bak!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AP'nin AB'ye yaptığı "Müzakereleri durdurun" çağrısıyla ilgili "Bunu başka yaptırımlar takip edecek" demesini eleştirdi. Erdoğan, "AB'yi uyarırken milletimiz ve tüm insanlık adına yürüttüğümüz bu mücadelenin bir bedeli olduğunun farkındayız. Ülkemdeki ana muhalefet partisi olan kişi de kalkmış diye tehdit ediyor. Zavallıya bak, 53 yıldır AB'nin kapısını açmayanlar yaptırım mı uyguluyor, ne yaptık bittik mi, çöktük mü, dik durduk, Türkiye'yi aldığımız yerden nereye götürdüğümüz ortada" dedi.