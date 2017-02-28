Erdoğan'dan 'Karargâh rahatsız' haberine tepki: Terbiyesizliktir, seviyesizliktir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Fırat'ın Hürriyet gazetesindeki 'Karargah rahatsız' başlıklı haberiyle ilgili, "İsmi verdiğiniz bu gazetede, ön sayfada atılan başlık ve tabi içeride atılan başlık çok daha çirkindi. Bunlar tabi bizi rahatsız ettiği gibi, TSK'yı da rahatsız etmiştir. Eğer biz rahatsızsak silahlı kuvvetler hayli hayli rahatsız olur. Çok net söylüyorum. Atılacak başlık bir terbiyesizliktir. Seviyesizliktir. Bu işin hukuki süreci ne ise yapılacaktır. Bizler bunun takipçisi olacağız. Devleti kendi içinde birbirine düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Herkes yerini bilecek. Bizi kendi içimizde kim birbirimize düşürmek istiyorsa, açık ve net söylüyorum bedelini ödeyecektir. Biz sayın Genelkurmay Başkanı ile görüştük. Kendileri de açıklama yapacak." ifadelerini kullandı.