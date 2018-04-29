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Erdoğan'dan İyi Parti'ye geçen 15 milletvekiline: Siz Çanakkale'deki 15'ler değilsiniz; siz iradesini satanlardansınız

29 Nisan 2018 16:08

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'den 15 milletvekilinin 24 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerine girebilmesi için Meral Akşener'in Genel Başkanı olduğu İyi Parti'ye geçmesine bir kez daha tepki gösterdi. "CHP bugün de siyaseti kabzımal pazarlığına dönüştürdü" diyen Erdoğan, "Ey 15 milletvekili siz nasıl oluyor da iradenizi bu kadar ucuza satıyorsunuz? Bu şahsiyetsizliktir. Sizin şahsiyetiniz olgunlaşmamış, yok demektir. Siz Çanakkale'deki 15'ler değilsiniz; siz iradesini satanlardansınız, onları da lekelediniz" diye konuştu.

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