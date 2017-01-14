Erdoğan'dan iş adamlarına: Bu ülkede güven var, risk alın!

Borsa İstanbul Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda ve yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Salt finans değil, bizim için reel ekonomi bizim için çok önemli. Salt finans sektörüyle uğraşanlar ülkeyi batırdılar. Bizim insanımız dimdik ayaktadır. Bir kahramanlık örneğiyle ülkesine sahip çıkmıştır. Omurga sağlam olduktan sonra ufak tefek yaralar bizi yolumuzdan ayrı koyamaz. Bizim iş adamlarına, girişimcilere ihtiyacımız var. Bu işi geciktirmeyin. Yatırımlarımızı yapın. Bu ülkede güven ve istikrar var. Risk alın. Risk almadıktan sonra bu iş yürümez" ifadesini kullandı.