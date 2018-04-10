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Erdoğan'dan Hatay'a gidecek olan Kılıçdaroğlu'na: Eksikse postal, parka gönderelim

10 Nisan 2018 16:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Gerek biz gerekse sanatçılarımız hak ettikleri cevabı kendilerine verdik. Buna rağmen nasıl olur da bu ülkenin bir sanatçısın askerine desteğe giden sanatçıya kem söz edebilir. Aklımız almıyor. Bununla kalmadı tabii şahsıma olan hakaretler yine tavan yaptı. Yine bunlar karşısında maalesef zaman zaman 'Bunlara gereken cevabı siz vermeyin biz verelim' diyen arkadaşlarımız var. Tamam da sözün şiddeti önem arz ediyor. Bunlarla ilgili olarak bulunduğumuz makam bu hakaretleri kabul eden makam değildir. Bulunduğumuz makam o kişilere akıllarının alacağı şekilde gerektiğinde cevabı vermesi gereken makamdır. Şimdi duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gereken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya parka falan eksikse onu da gönderelim." dedi.

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