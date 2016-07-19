Erdoğan'dan Gezi çıkışı: Kışla isteseler de istemeseler de yapılacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'da bulunan evinin önünde vatandaşlara hitap ederken 2013 yılında Gezi Parkı protestolarına neden olan Taksim çevresinde Gezi Parkı, AKM ve Topçu Kışlasını da içine alacak olan düzenlemeleri tekrar gündeme getirerek “Kışla inşallah isteseler de istemeseler de tarihine uygun olarak yapılacak” dedi. Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti: “Orada bir tarih müzesi yapacağız, bir şehir müzesi yapacağız. Bitmez, şu andaki Atatürk Kültür Merkezinin olduğu yere, yanındaki boşluk, arkasındaki boşluk tamamıyla orası yıkılacak ve Türkiye'nin ilk opera binasını da inşallah oraya yapacağız. Bitmedi, üçüncü bir müjdemiz daha var Taksim'de, orada maksem var, maksem nedir biliyor musunuz? Suyun taksim edildiği yer, hani o böyle tarihi duvarlar var ya o duvarın tam arkasına da inşallah proje hazır Taksim Camisi'ni de oraya inşa edeceğiz. Taksim'in tamamını yayalaştıracağız."