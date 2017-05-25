Erdoğan'dan Fransa'nın yeni savunma bakanına: Silahlı kuvvetlere bir bayanın gelmesi enteresan

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesine katılmak üzere Belçika'nın Brüksel kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun tercüme yaptığı iki lider arasındaki ayaküstü konuşmada konu bir ara Fransa'nı yeni savunma bakanı Sylvie Goulard'a geldi. Macron, Goulard'ı "Yeni savunma bakanı" diyerek Erdoğan'la tanıştırırken, Çavuşoğlu, "Daha doğrusu 'Silahlı Kuvvetler Bakanlığı' olarak değiştirildi" diyerek araya girdi. Bunun üzerine Erdoğan, "Silahlı kuvvetlere bir bayanın gelmesi enteresan" karşılığını verdi.