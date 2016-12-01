Erdoğan'dan Esad konusunda 48 saatte U dönüşü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fırat Halkanı Harekâtı’yla ilgili olarak “Suriye’ye Esed’in hükümdarlığına son vermek için girdik, başka bir şey için değil” açıklamasını aradan geçen 48 saat içerisinde düzeltti. Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekâtıyla hedeflerinin herhangi bir ülke ya da kişi olmadığını bildirdi. Önceki gün toplanan Milli Güvenlik Kurulu da yayınladığı bildiride harekatın hedefi için “Hudut güvenliği, Türkiye’ye yönelik terör saldırılarının önlenmesi, Suriye’nin toprak bütünlüğü” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan’ın sözlerine bir düzeltme de dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Rusya, İran, Çin olmak üzere çok sayıda ülkenin tepkisine yol açan Esad açıklamasını değiştirdi. Erdoğan görüşmesi sonrasında dün muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye bölgedeki operasyonlarıyla Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü ihlal etmek değil tam tersine sınırlarını terör örgütlerinden temizlemek amacı güdüyor. Hemen yanı başımızda DEAŞ, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin cirit attığı yerler oluşmasına asla izin veremeyiz. Irak ve Suriye devletleri kendi halklarını bir arada tutabilecek iradeyi gösterip terör örgütlerine karşı gereken mücadeleyi verebilseydi, bizim halen yürüttüğümüz operasyonlara ihtiyaç kalmazdı. Fırat Kalkanı operasyonunun hedefi de herhangi bir ülke veya kişi değil, sadece terör örgütleridir. Defalarca dile getirdiğimiz bu hususta kimsenin bir şüphesi olmasın, söylediklerimizi de kimse başka bir şekilde yorumlamasın, başka yere çekmesin.” MGK ERDOĞAN’I DÜZELTTİ Milli Güvenlik Kurulu da Fırat Kalkanı Harekatının amacını bir kez daha tekrarladı. MGK 30 Kasım Çarşamba günü yaptığı toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatının amacı ve hedefi şöyle vurgulandı: “Fırat Kalkanı Harekâtı’nın temel hedefinin, hudut güvenliğimizin sağlanması, ülkemize yönelik saldırıların önlenmesi, DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin bölgeden tamamen temizlenmesi olduğu bir kez daha belirtilmiştir. Suriye’nin toprak bütünlüğü esas olmak üzere kardeş Suriye halkının ve bölgedeki vatandaşlarımızın güvenliği için, PKK/PYD-YPG unsurlarının terör koridoru oluşturma hedeflerine izin verilmeyeceği vurgulanmıştır.”