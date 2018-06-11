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Erdoğan'dan 'Demirtaş'a 'idam' mesajı: Parlamento getirseydi ben onaylardım

11 Haziran 2018 14:02

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a yönelik “idam” sloganlarının ardında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selahattin Demirtaş'la ilgili “Şu anda tutulu mu bu adam, tutuklu, bitti. Bir an önce adalet kararını vermesi lazım aslında. Çünkü bu kadar insanın ölümüne neden olan birisini önce o ölenlerin ailelerine sormak lazım ‘ne düşünüyorsunuz?' Yasin Börü'nün annesine sormak lazım ‘ne diyorsunuz?' Yoksa bunların sırtında tabi maalesef küfe yok” ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından miting alanından “idam” sloganları yükseldi. Erdoğan, “idam” sloganları üzerine “Parlamento, dedim ya size daha önce, parlamento bunlarla ilgili kararı bana göndermiş olsaydı, ben bunu çoktan onaylardım” açıklamasında bulundu.

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