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Erdoğan'dan çocuk cumhurbaşkanına: Bu kıyağımı da unutma...

23 Nisan 2018 16:53

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makamını bir çocuğa devreden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çocuk cumhurbaşkanı 6.sınıf öğrencisi Fatih Mintaş ve Mlli Eğitim Bakanı arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de çocukları kabul etti. Kabulde çocukların metne dayalı olarak konuşması dikkat çekti. Erdoğan'ın kulağına programa ilişkin olarak bilgi veren bir yetkili, "Buradan sonra makama geçilebilir" dedi. Bunun üzerine Erdoğan da çocuk cumhurbaşkanına, "Evet, sayın cumhurbaşkanı, makamıma geçmek ister misin; bu kıyağımı da unutma" diye konuştu.

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