Erdoğan'dan cinsel istismar düzenlemesi açıklaması: Geniş mutabakatla yeniden Meclis'e gelecek

"Özellikle geçtiğimiz 14 yılda bu doğrultuda çok ciddi düzenlemeleri uygulamaları hayata geçirdik. Yasaların izin verdiği evliliklerle ilgili düzenleme vesilesiyle gündemimizde yeniden öne çıktı. Tartışmalar üzerine dikkatime çeken bu kanun teklifinin yeterince özenli hazırlanmadığını, istismara açık olduğunu gördüm. Bunun için de toplumsal taleple karşılık vermek için hazırlanan bu teklifin, daha hassas bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettim. Söz konusu kanun değişikliğinin mevcut haliyle çıkartılması yerine daha değişik mutabakatla eline alınmasını söyledim. Hükümetimiz de geri çekti. Geniş mutabakatla inanıyorum ki yeniden parlamentomuza gelecektir. Siyaset mekanizmaları ve siyasetçiler elbette sorun çözme makamıdır. Yasaların izin verdiği yaşın altındaki evliliklerden kaynaklanan sıkıntılar söz konusuysa çözümü için adımlar mutlaka atılmalıdır. Öncelikle sosyal ve kültürel bilincin artırmalıyız. Kanuni yaş sınırının altında evlilik kültürü yaygınsa siz istediğiniz kadar kanun çıkartın bunun önüne geçemezsiniz. Demek ki öncelikle toplumda bu bilinci yerleştirmek gerekiyor."