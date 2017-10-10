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Erdoğan'dan Beşiktaş'a teşekkür eden Spor Bakanı'na: Ulan saha onların mı, bizim verdiğimiz paralarla yaptılar

10 Ekim 2017 01:10

Ampute Futbol Milli Takımı, İngiltere'yi 2-1'li skorla eleyerek Avrupa Şampiyonu oldu. Beşiktaş, çeyrek final karşılaşmasının ardından finale çıkmaları halinde maçı Vodafone Park'ta oynamak istediklerini açıklayan Milli Takım'a sahasını açtı. Vodafone Park'ta oynanan maçı yaklaşık 40 bin kişi izlerken maçın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Telefon ile Erdoğan'ı arayan Bak, katkılarından dolayı Beşiktaş'a da teşekkür etti. Erdoğan ise Bak'a "Beşiktaş'ın mı saha ya? Bizim verdiğimiz paralarla yaptılar" yanıtını verdi.

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