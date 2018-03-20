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Erdoğan'dan ABD'ye: "Kaygılıyız" diyorlar; gelin bu örgütleri temizleyelim dediğimiz zaman neredeydiniz?

20 Mart 2018 16:08

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Türkiye'yi stratejik ortağı olarak görüyorsa saygı duyması gerektiğini belirterek, "Bizimle stratejik ortaksak bize saygı duyacaksın. Bizi aldatmaya kalktınız. 5 bin TIR buraya silah soktunuz. 2 bin kargo silah mühimmat soktunuz. Silah istedik vermediniz ama terör örgütüne verdiniz. Bu nasıl ortaklık?'" dedi. ABD Sözcüsü Heather Nauert'ın "Afrin'den gelen yağma haberlerinden endişeliyiz" açıklamasına Erdoğan, "Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor 'Afrin'de kaygılıyız' diyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimiz zaman neredeydiniz? Gelin bu terör örgütlerini temizleyelim dediğiniz zaman neredeydiniz?" değerlendirmesinde bulundu.

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