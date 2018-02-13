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Erdoğan'dan "Afrin operasyonu siyasete alet edilmemelidir" diyen İlker Başbuğ'a: Siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi, yazıklar olsun

13 Şubat 2018 20:05

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, "Zeytin Dalı Harekâtı siyasete alet edilmemelidir" sözlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Yazıklar olsun, gereği yapılacak" dedi. Partisinin grup toplantısından sonra gazetecilere kısa açıklamalarda bulunanan Erdoğan, bir basın mensubunun İlker Başbuğ'un, ''Afrin siyasete alet edilmesin'' sözlerini hatırlatması üzerine, ''Ben bunu az önce duydum ve bir Genelkurmay Başkanı'ndan, emekli de olsa, böyle bir açıklamayı duymak, bizler için büyük bir talihsizliktir. Bir defa, siyasete alet edildiğini söylemek onun haddine mi? Yazıklar olsun gereği yapılacak'' cevabını verdi.

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