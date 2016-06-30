Erdoğan'dan 2014: Mavi Marmara'ya izni biz verdik; Erdoğan 2016: Bizden izin aldınız mı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gazze'ye yardım götüren İHH İnsanı Yardım Vakfı'nın gemisine İsrail askerlerinin yaptığı baskında hayatını kaybeden 9 Türk vatandaşının ölümünün ardından İsrail'le gerçekleştirilen mutabakata yönelik eleştirilere, "Türkiye’den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz? Biz zaten yardımı yaptık, yapıyoruz. Bunları da yaparken, gövde gösterisi olsun diye mi yapıyoruz? Edebi adabı içinde yaptık yapıyoruz" sözleriyle yanıt verdi. Ancak Erdoğan, başbakan olduğu dönemde 2014 yılında yaptığı bir konuşmada, "Otorite bizdik ve Mavi Marmara'ya izni biz verdik" demişti.