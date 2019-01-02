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Erdoğan'a İngilizce şarkı: Erdoğan, A Tall Man

02 Ocak 2019 15:23

Yazar ve çevirmen Turgay Evren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yeni bir şarkı yazdı. "Erdoğan, A Tall Man" (Uzun Adam Erdoğan) isimli şarkı AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından da paylaşılan şarkının klibinde, Erdoğan'ın gençliğinden ve siyasi kariyerinden fotoğraflar paylaşıldı. Evren tarafından paylaşınan iarkının çevirisi şöyle: Vicdanını kaybetmiş bir çağda doğdu o Sessizliğini koruyan bir dünyada büyüdü Haksızlığa ve yolsuzluğa karşı gözlerini kapamadı O mazluma ve garibe karşı asla kayıtsız kalmadı Erdoğan, Uzun Adam Beraber yürür milletiyle Erdoğan, Uzun adam Çarpışır her türlü zulümle Özgüvenini kaybetmiş bir ülkede yaşadı o Yoksulu hor gören güç sahiplerini gördü Halkına ve tarihine inanmaktan hiç vazgeçmedi O şefkat ve merhamete olan inancını hiç yitirmedi Erdoğan, Uzun Adam Beraber yürür milletiyle Erdoğan, Uzun adam Çarpışır her türlü zulümle

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