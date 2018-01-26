Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesi için yasa teklifi hazırlayan AKP'li Külünk: Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya kıyas değildir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 'gazilik unvanı' verilmesi için Türkiye Büyük Meclisi'ne kanun teklifi sunan AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, açıklamada bulundu. "Tehditlere karşı topyekun mücadele eden milletin liderinin 'gazilik' unvanıyla buluşması, yaşadığımız sürecin ağırlığını ve önemini anlatmak içindir" diyen Külünk, "Bireysel olarak inancımı ifade ediyorum. Gazi millet, gazi Meclis, gazi lider" ifadesini kullandı. Teklifinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'gazilik unvanı' ile kıyas olmadığını savunan AKP'li Külünk, "Gönül isterdi ki Gazi Mustafa Kemal Paşa'dan sonra Türkiye, hiçbir şekilde iç ve dış tehdide maruz kalmasaydı; ama ne görüyoruz? Gazi Mustafa Kemal Paşa'dan sonra da Türkiye'ye, dışarıdan kuşatma ve tehditlerin devam ettiğini görüyoruz. Bu tehditlere karşı topyekun mücadele eden milletin liderinin 'gazilik unvanı' ile buluşması, aslında yaşadığımız sürecin ağırlığını ve son derece önemini anlatmak içindir. Ben, bireysel olarak inancımı ifade ediyorum. Gazi millet, gazi Meclis, gazi lider" açıklamasında bulundu.