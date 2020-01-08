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Erdoğan ve Putin'in ortak açıklamasında ilginç detay: Süleymani'nin öldürülmesi 'operasyon', ABD üslerinin vurulması 'saldırı'

08 Ocak 2020 17:56

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İstanbul görüşmesi sonrası yapılan ortak yazılı açıklamada ilginç bir detay ortaya çıktı.

Yazılı açıklamada 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi 'operasyon', İran'ın 8 Ocak'ta Irak'taki ABD üslerini balistik füzelerle vurması ise 'saldırı' şeklinde tanımlandı. 

İkili tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'yi ve beraberindekileri 3 Ocak 2020 tarihinde Bağdat'ta hedef alan ABD hava operasyonunun, bölgedeki güvenlik ve istikrarı olumsuz etkilediğini değerlendiriyoruz" sözleri kullanıldı. 

Yazılı açıklamanın devamında İran'ın Irak'taki ABD üslerini balistik füzelerle vurmasına şöyle değinildi: "İran'ın Irak'taki koalisyon askeri üslerine 8 Ocak 2020 gerçekleştirdiği balistik füze saldırıları ışığında, hangi tarafça yapılırsa yapılsın, karşılıklı saldırılar ve güç kullanımı, Orta Doğu'daki karmaşık sorunlara çözüm bulunmasına katkı sunmayacak, aksine, yeni bir istikrarsızlık döngüsüne yol açacak ve nihayetinde herkesin çıkarlarına zarar verecektir."

İşte Erdoğan ve Putin tarafından hazırlanan açıklama metni: 

ABD Başkanı Donald Trump da bugün (8 Ocak) TSİ 19.00'da İran-ABD gerilimi hususunda ulusa sesleniş konuşması yapacak. 

Ne olmuştu? 

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından, Irak'taki ABD üslerine 8 Ocak'ta İran tarafından balistik füzelerle saldırı düzenlendi. İran televizyonunda saldırıda 80 ABD'linin öldüğü belirtildi. 

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