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Erdoğan ve bakanlar Suudi askerlerin korumasında Kabe'yi ziyaret etti

Erdoğan'ın en son 2017 yılında yaptığı Kabe'yi ziyarette de benzer görüntüler ortaya çıkmıştı

29 Nisan 2022 09:10

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 5 yıl aradan sonra ilk kez ziyaret ettiği Suudi Arabistan'da Kabe'yi ziyaret etti. Erdoğan Kabe ziyaretini, bakanlarla birlikte, Suudi askerlerin koruma çemberi içerisinde gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde eşi Emine Erdoğan ile Suudi Arabistan’ın Cidde kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cidde Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanında Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal tarafından karşılandı.

Erdoğan ayrıca, Mescid-i Haram'a gelişinde, Mescid-i Nebevî ve Mescid-i Nebevî'den sorumlu Genel Başkanlık'tan çok sayıda görevli tarafından karşılandı. ,

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da eşlik ettiği görüldü. 

 

 

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