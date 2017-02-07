Erdoğan: Ülkemin faiz politikasından şikâyetçiyim, bu faiz sömürü aracıdır!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı. Erdoğan faiz konusunda, "Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim. Bu faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz. Bu faiz politikası aslında bir sömürü aracıdır. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Zira girişimci, atacağı adımları neyle atacak, alacağı düşük faizli krediyle. Fakat Merkez Bankasının ilan ettiği faiz oranını ikiye katlayarak kalkıp da kredi vermeye yönelirsen yüzde 15, 16, 17 ile bu ülkede biz bir yere varamayız. Onun için finans sektörünün patronlarını özellikle insafa davet ediyorum" açıklamasını yaptı.