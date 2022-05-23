Erdoğan, Türk Müziği Tarihi Sergisi'ni gezdi, şarkılara eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi’ni gezdi.

Sergide eşyaları bulunan sanatçıların aileleri ile sergiyi gezen Erdoğan, söylenen şarkılara eşlik etti.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi’ni gençlerimizle ve sergide eşyaları bulunan merhum sanatçılarımızın aileleriyle birlikte gezdik. Güzel sürprizler de yaşadık. Bu çok kıymetli sergiyi 15 Ağustos’a kadar ziyaret edebilirsiniz" ifadeleriyle sergiye çağrıda bulundu.