Erdoğan: Teröristin yakalanmış olması güvenlik anlayışımızın tezahürüdür!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapımı tamamlanan SGK Hizmet Binalarının Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan Reina Saldırganının yakalanması hakkında, "Ortaköy'de yaşanan terör saldırısının failinin dün gece güvenlik güçlerimizin başarılı bir operasyonla yakalandı. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Ortaköy saldırısının faili teröristin yakalanmış olması bu güvenlik anlayışının tezahürüdür. Tüm güvenlik ve istihbarat birimlerini tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.