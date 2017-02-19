Erdoğan Suudi askerle tavaf yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da Umre yaptı. Erdoğan, Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'yi de ziyaret etti. Erdoğan, Medine'de Hazreti Muhammed'in kabrinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi'yi ziyaretinin ardından Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na özel uçak "TUR" ile geldi. Umre ibadeti için karayoluyla Mekke'ye geçen Erdoğan, 17 Şubat gecesi Mescid-i Haram'ı ziyaret etti. Erdoğan ve beraberindeki heyet, Kabe'de umre tavafını yaptı. Erdoğan'ın Suudi Arabistan askerlerinden oluşan güvenlik koridoru içinde umre tavafını yapması dikkat çekti.