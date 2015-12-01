T24 LogoT24 Logo
Haberler

Erdoğan sus işareti yaptı, Mustafa Varank IŞİD sorusu soran Rus gazeteciyi kovaladı!

01 Aralık 2015 10:25

Paris'te düzenlenen İklim Zirvesi'nde bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru sormaya çalışması sırasında ilginç anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İklim Zirvesi'nin yapıldığı salona gelişi sırasında Rus gazeteci Alexander Yunichev yolunu keserek, Rus kaynaklara göre "IŞİD'e neden destek veriyorsunuz" sorusunu yöneltti. Erdoğan'ın sus işareti yaptığı gazeteci korumalar tarafından uzaklaştırılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Mustafa Varank'ın soruyu soran gazeteciye tepkisi dikkat çekti. VİDEO İÇİN TIKLAYIN - https://www.youtube.com/watch?v=0df87fkLUCI

ETİKETLER

erdoğanrus gazeteciışid sorusuiklim zirvesikovaladımustafa varank

Diğer Videolar

85 yaşındaki kadın çekicinin kaldırdığı araçtan düştü

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Ocak 2020

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa yakın tarih yeniden yazılır

AKP'li Başkan ilk iş olarak makam aracını ve odasını zırhla kaplatmış

Minibüs seyir hâlindeyken okey oynayan şoför tepki topladı

Putin ve Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler 12 yıl sonra yayınlandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24