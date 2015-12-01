Erdoğan sus işareti yaptı, Mustafa Varank IŞİD sorusu soran Rus gazeteciyi kovaladı!

Paris'te düzenlenen İklim Zirvesi'nde bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru sormaya çalışması sırasında ilginç anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İklim Zirvesi'nin yapıldığı salona gelişi sırasında Rus gazeteci Alexander Yunichev yolunu keserek, Rus kaynaklara göre "IŞİD'e neden destek veriyorsunuz" sorusunu yöneltti. Erdoğan'ın sus işareti yaptığı gazeteci korumalar tarafından uzaklaştırılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Mustafa Varank'ın soruyu soran gazeteciye tepkisi dikkat çekti. VİDEO İÇİN TIKLAYIN - https://www.youtube.com/watch?v=0df87fkLUCI