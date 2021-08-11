Erdoğan: Şu an dünyada yangına en kısa sürede müdahale eden ülke konumuna girdik

CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Şu an dünyada en hızlı bir şekilde yangına müdahale eden ülke konumuna girdik" dedi.

Erdoğan şunları söyledi;

"Yangın söndürme uçaklarımızın su atma kapasitesi artırıldı. Kiralama yollarına da gittik. Dost ülkelerden sağ olsunlar destekler geldi. Coğrafyamızda yangın söndürmede helikopterler oldukça önemli. Helikopter sayısı 18 adet iken 39'a çıkardık. Bu süreçte 60'a yaklaştı.

Uçakla her yerden su alamıyoruz. Ama süresi çok iyi. Denizden kısa sürede suyunu alıp boşaltabiliyor. Uçak satın alımı için görüşmelerimiz sürüyor. Biz filomuzu çok daha güçlü hale getirmiş olacağız. Şu an dünyada yangına en kısa sürede müdahale eden ülke konumuna girdik. Uçakla her yerden su alamıyoruz. Ama süresi çok iyi. Denizden kısa sürede suyunu alıp boşaltabiliyor. Uçak satın alımı için görüşmelerimiz sürüyor. Biz filomuzu çok daha güçlü hale getirmiş olacağız. Şu an dünyada yangına en kısa sürede müdahale eden ülke konumuna girdik.