Erdoğan, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’ne suikastta FETÖ'ye işaret etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Avrasya Tüneli açılışında, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’ne yönelik suikasta ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Dün akşam ki alçak gibi alçaklar tanklarla toplarla savunmasız insanlara saldırdılar. O namussuzlarda uçaklar vurmaya kalktılar. Helikopterler vurmaya kalktılar. Ellerindeki silahlarla vurmaya kalktılar. İşte dün akşam ki kalleşte geldi ülkemizdeki bir yerde Rusya’nın temsilcisini, bize emanet durumunda olan bir insanı sırtından vurdu” dedi. Erdoğan konuşmasında Andrey Karlov’u öldüren saldırgan çevik kuvvet görevlisi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’a ilişkin Gülen Cemaati’ni işaret etti.