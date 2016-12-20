T24 LogoT24 Logo
Haberler

Erdoğan, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’ne suikastta FETÖ'ye işaret etti

20 Aralık 2016 23:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Avrasya Tüneli açılışında, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’ne yönelik suikasta ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Dün akşam ki alçak gibi alçaklar tanklarla toplarla savunmasız insanlara saldırdılar. O namussuzlarda uçaklar vurmaya kalktılar. Helikopterler vurmaya kalktılar. Ellerindeki silahlarla vurmaya kalktılar. İşte dün akşam ki kalleşte geldi ülkemizdeki bir yerde Rusya’nın temsilcisini, bize emanet durumunda olan bir insanı sırtından vurdu” dedi. Erdoğan konuşmasında Andrey Karlov’u öldüren saldırgan çevik kuvvet görevlisi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’a ilişkin Gülen Cemaati’ni işaret etti.

ETİKETLER

Recep Tayyip ErdoğanAndrey KarlovsuikastFETÖ

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2020

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp dövdü, tecavüz etmeye çalıştı

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın, donör olun, umut olun

Conor McGregor, Donald Cerrone'yi önce 40 saniyede nakavt etti sonra öptü

Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

Ciple mücevher dükkanına girip soygun yaptılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24