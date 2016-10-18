Erdoğan rektörlere seslendi: Yeni nesil Misak'ı Milli'yi iyi bilmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, rektör ve dekanlara yaptığı konuşmasında "Üniversitelerimiz asli görevini yaparken yeni neslin fikir dünyasını besleyecek alt yapıyı asla ihmal etmemelidir. Bunun için öğrencilerimize milli tarih şuurunun ve anadil sevgisinin aşılanabileceği bir sistem belirlenmesi gerekiyor. Türkçe'yi hakkıyla yazan nesiller yetiştiremiyorsa geleceğimiz karanlık demektir" dedi. Erdoğan "Eğer Misak-ı Milli'yi kavrarsak Suriye'deki sorumluluğumuzun ne olduğunu anlarız. Ama onu bilmezsek ne Suriye'deki ne Irak'taki sorumluluğumuzun ne olduğunu anlarız" diye konuştu.