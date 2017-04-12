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Erdoğan, 'peygamber mucizesi' örneği ile anlattı: Darbeciler uçağa gelip bizi göremeyince geri dönmüşler

12 Nisan 2017 12:44

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesini anlatırken Hz. Muhammed'in düşmanlarından kaçarken Mekke'de Sevr mağarasına saklandığı anlarda yaşadıklarını örnek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV-A Haber ortak canlı yayınında şunları anlattı: “Bizden önce meğerse Dalaman’a gelmişler, bizim uçağı incelemişler. Fakat çok ilginç şeyler oluyor ve uçağa girmişler, bakmışlar çıkmışlar. Bizim bunlardan haberimiz yok. Biz indik, hemen uçağa geçtik daha sonra öğreniyoruz. Ki bunların gelip gitmesi hani Nur Mağarası’ndaydı değil mi? Hani geliyorlar sevgili peygamberimiz Ebubekir Sıddık ile orada ama mağaranın kapısını örümcek örüyor ve gelip bakıyorlar ki örümcek ağ örmüş, ‘Burada örümcek ağ ördüğüne göre herhalde buraya kimse girip çıkmış değildir’ diyorlar ve kapıdan müşrikler dönüp gidiyor. Şimdi bunlar da gelip bakıyorlar filan kimseyi görmeyince uçağın içinde dönüp gidiyorlar.”

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