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Erdoğan önce anlattı, sonra alkış bekledi: Güzel değil mi? Söylemesek alkışlamayacaksınız

21 Temmuz 2020 17:29

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci yılı dolayısıyla konuşan Cumhurbaşkanı ve APKGene Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin “en doğru sistem” olmadığını söyleyen Erdoğan, "Daha iyisini, daha efdalini, daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüz de, siyasetimiz de açıktır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasının bir noktasında salondakilerin alkış işaretiyle alkışa başlaması üzerine "Yani söylemesek alkışlamayacaksınız" şeklinde takıldı. 

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