Erdoğan nikahta şahitlik yaptı: ‘Evet' değil de farklı düşünüyorum, ‘Kabul ettim' işin isabetli olanı...

Erdoğan, partisinin Aydın'daki il kongresinin ardından Denizli'ye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kızı Esra ile hakim Abdullah Tok'un EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen nikahında şahitlik yaptı. Törende çiftin birbirlerine “Evet” demesinin ardından Zolan, Erdoğan'a “Sayın cumhurbaşkanım, beyanı duydunuz” diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun üzerine şunları söyledi: “Ben ‘Evet' değil de farklı düşünüyorum. Yani ‘Kabul ettim' bu işin isabetli olanı. Ben şahit oldum. ‘Allah iki dünyada saadet versin' diyorum.” Nikaha İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile çok sayıda davetli katıldı.