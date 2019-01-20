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Erdoğan: Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik

20 Ocak 2019 20:28

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için partisinin Ordu'dan aday gösterdiği isimleri tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan, isim vermediği siyasetçileri "Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar, yolda bıraktılar. Kimler olabileceğini biliyorsunuz" ifadeleriyle hedef aldı. Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle: Siyasetin bir hasbiliği vardır. Hem de hesabiliği vardır. Hasbilik işte ideal olanıdır. Hesabilik, menfaat çetelerinin hakim olduğu yerdir. Ne çektiysek hesabi olanlardan çektik. Ve onlar hep gölgelediler, hep lekelediler ve onlarla da yol yürüyemedik. Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar, yolda bıraktılar. Kimler olabileceğini biliyorsunuz. Yola çıktık, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular, ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler ve binemeyecekler. Onun için benim istediğim niye yok? Ne olur bu tür şeyler olmasın.

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