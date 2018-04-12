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Erdoğan: Ne ABD ile olan müttefiklikten, ne de Rusya ile olan ilişkilerimizden vazgeçmeyiz

12 Nisan 2018 16:11

Ankara'da Başkentray açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımız boyunca ne DEAŞ, ne PYD tek bir teröristin bile varlığını tahdit olarak görüyoruz. Biz artık Suriye ve Irak'ta oynanan bu tiyatronun bir kenara bırakılmasını istiyoruz. Bu tiyatro yüzünden dünya yakın tarihinin en büyük tehdidiyle karşı karşıyadır. Kimsenin Akdeniz ve Suriye topraklarını siyasi ve askeri güç mücadele ateşinde yakmaya hakkı yok. Ne ABD ile olan müttefikliğimizden ne de Rusya ile geniş alanda kurduğumuz stratejik ilişkilerimizden, ne de İran ile birlikte çalışmaktan vazgeçme niyetimiz yoktur. Katil Esed rejimini destekleyenler, PYD'yi destekleyenler yanlış yapıyor. Suriye'de bulunduğu yere güven, huzur ve refah getiren tek ülke biziz" dedi.

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