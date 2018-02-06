Erdoğan: Münbiç'e, topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunun Münbiç'e kadar süreceğini dile getirerek, "Münbiç'e topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz" dedi. Türkiye'nin savunma sanayi sektöründe daha güçlü hale geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde giderek daha güçlü hale gelen bir savunma sanayi sektörü var. Artık dünya devleriyle yarışabilecek hale gelmiş milli kuruluşlarımızın yanında yüzlerce, binlerce özel sektör firmamız geceli gündüzlü çalışıyor.Ülkemizde üretilebilecek hiçbir ürünü dışarıdan almayacağız" ifadesini kullandı.