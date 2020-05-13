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Erdoğan, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren vatandaşı aradı: Niye inanmıyorsun ya

13 Mayıs 2020 07:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na' yüzüğünü göndererek yardımda bulunan ve Cumhurbaşkanı'na mektup yazan vatandaş ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’tan Covid-19 dolasıyla başlatılan kampanyaya yüzüğünü göndererek destek veren Mukadder Öksüz isimli vatandaşla telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Mukadder Öksüz’e sosyal medya hesabı twitter’dan teşekkür eden Erdoğan, “Bugün bizlere mektup yazan ve Millî Dayanışma Kampanyası’na destek için yüzüğünü gönderen Mukadder hanımla görüştük. Mukadder hanımın ve milletimizin her bir ferdinin bu kadirşinaslığını unutmak mümkün mü?.. Bu aziz millete hizmet etmeyi bizlere nasip eden Allah’a hamdolsun” ifadelerine yer verdi.

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