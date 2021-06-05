Erdoğan makas sordu, cevap olumsuz olunca cebinden çıkardı: Devamlı yanımda taşırım, maharetleri de çoktur ha

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı, 10 millet bahçesi, bisiklet yolları ve atık su artıma tesislerinin toplu açılış töreninde açılışın yapıldığı alanda makas olmaması üzerine, kürsüdeyken cebinden makas çıkardı.

Toplu açılış töreni sırasında başka bir kentteki açılışa canlı yayınla bağlanan Erdoğan, boş arazide kurdela kesilmesini bekledi. "Makaslarımızı çocuklarımıza verelim" diyen Erdoğan, "Sayı Cumhurbaşkanım burası tamamen doğal bir ortam. Bu açıdan çocuklarımızda makas yok" yanıtını aldı.

Verilen yanıt üzerine "E siz doğal makas bulamıyor musunuz? Doğal makasınız da mı yok?" deyip cebinden makas çıkararak "Bende doğal makas var. Devamlı yanımda taşırım. Öğrensinler diye. Maharetleri de çoktur ha..." diye konuştu.