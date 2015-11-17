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Erdoğan konuşurken Obama kulaklık takmayıp sakız çiğnedi

17 Kasım 2015 11:33

ABD Devlet Başkanı Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında sakız çiğnediği görüntülendi. Videoda Erdoğan'ın konuşması sırasında Obama'nın simültane tercüme kulaklığını takmadığı görüldü. Ancak sosyal medyaya düşen bazı fotoğraflarda Obama'nın konuşmanın ilerleyen bölümlerinde kulaklık taktığı görülüyor. G-20 zirvesinin çalışma yemeği toplantısı başlarken Erdoğan katılan liderlere bir konuşma yaptı. Erdoğan o konuşmada, "Paris'teki terör saldırıları bize bir kez daha hunharca hatırlattı ki terörizm, Suriye'deki savaş ve sığınmacı krizi gibi küresel sorunlar, gerçekten küresel cevapları gerektiriyor" demişti. Erdoğan'ın konuşması sırasında Barack Obama ise sakız çiğnedi.

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