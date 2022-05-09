Erdoğan konuşurken Bakan Nebati'nin esnemesi kameralara böyle yansıdı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında esnemesi sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın konuşması sırasında salonu çeken kameraya Bakan Nebati'nin esnediği anlar yansıdı.

CHP'li Başarır'dan Bakan Nebati paylaşımı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Erdoğan'ın MÜSİAD'ın 32. kuruluş yıldönümünde anlattığı ekonomi masallarına kendi bakanı Nureddin Nebati de inanmamış olsa gerek'' dedi.