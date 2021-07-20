Erdoğan, konuştuğu sırada ses sorunu yaşanınca sinirlendi: Kim yönetiyor bunu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'ta toplu açılış töreninde yaptığı konuşma sırasında ses sorunu yaşanması üzerine sinirlendi.

Mikrofonun sesinin sık sık kısılıp yükselmesi üzerine konuşmasını kesen Erdoğan, ses tonunu da yükselterek salona "Kim yönetiyor bunu?" diye seslendi.

Erdoğan'ın seslenmesi üzerine kürsüye gelen bir kişi mikrofonu düzeltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının devamında da ara sıra ses sorunu yaşandığı görüldü.

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