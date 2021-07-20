T24 LogoT24 Logo
Haberler

Erdoğan, konuştuğu sırada ses sorunu yaşanınca sinirlendi: Kim yönetiyor bunu?

20 Temmuz 2021 13:49

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'ta  toplu açılış töreninde yaptığı konuşma sırasında ses sorunu yaşanması üzerine sinirlendi. 

Mikrofonun sesinin sık sık kısılıp yükselmesi üzerine konuşmasını kesen Erdoğan, ses tonunu da yükselterek salona "Kim yönetiyor bunu?" diye seslendi.

Erdoğan'ın seslenmesi üzerine kürsüye gelen bir kişi mikrofonu düzeltti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının devamında da ara sıra ses sorunu yaşandığı görüldü. 

TIKLAYIN - Erdoğan: Ülkemizdeki pek çok belediye KKTC’de yürüttüğü projelerle Ada’ya hem tecrübe aktarımında bulunuyor, hem de destek veriyorlar

ERDOĞANKIBRISKKTCaçılış törenisinirlendikim yönetiyor bunu

Diğer Videolar

Meksika’da 7.1 şiddetinde deprem: Gökyüzünde “deprem ışıkları” görüldü

Rusya'da bir tilki yanardağı görüntüleyen kamerayı kapıp kaçtı

PCR kararının ardından aşı yaptırmak için hastaneye akın ettiler

Yolda yürüyen adama sırtlan saldırdı

Rıdvan Dilmen: Ben hiçbir parayı küçümsemem; bugün asgari ücretle çalışan milyonlarca insan var, 8 bin liraya çalışan insanlar var

Ödül vermek için sahneye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı’nın koltuğuna oturan kadını güçlükle ikna ettiler

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24