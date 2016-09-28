Erdoğan, 'Kimse Yok Mu' derneği aracılığıyla Somali için böyle yardım istemişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Fethullah Gülen cemaatine bağlı 'Kimse Yok Mu' derneği için yardım istediği televizyon programındaki görüntüler tekrar gündeme geldi. 2011 yılında kapatılan Samanyolu TV, Kimse Yok Mu ile 'İnsanlık Ölmedi' başlığıyla Somali’ye yardım kampanyası başlatmıştı. Dönemin AKP milletvekili Hakan Şükür’ün ve birçok ünlü ismin katıldığı programa dönemin başbakanı Erdoğan da telefonla bağlanmış ve vatandaşları yardım yapmaya çağırmıştı. Programda rekor bağışlar yapılırken, en yüksek bağışı 750 bin lirayla Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk yapmıştı. Metro Turizm adına Galip Öztürk 500 bin lira ile bu rekoru takip etmişti.