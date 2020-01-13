Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster'de yanıtlarını tahtaya yazan Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programına katılan Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medya hesabı üzerinden görüntülü görüşme yaptı.

4 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşma yetisini kaybeden 27 yaşındaki yarışmacı için farklı bir format izlenmiş, Genç, sorularının cevabını tahtaya yazarak 'son kararı'nı belirten kartlar hazırlamıştı.

Erdoğan, yarışmadan 125 bin TL para ödülü ile ayrılan Genç'le Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasından görüntülü olarak görüşme yaptı.

Genç'i tanıma fırsatı bulduğu için memnun olduğunu dile getiren Erdoğan, Genç'i ve ailesini Ankara'ya davet etti.