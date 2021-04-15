Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermedi

15 Nisan 2021 16:18
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için düzenlenen törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na selam vermedi.
Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Yıldırım Akbulut için bugün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu selam vermeden es geçmesi dikkati çekti.
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