Erdoğan: İstanbul'un yeniden sahibinin olması lazım; bu da AKP'dir

Sapanca'da AKP İstanbul İl Başkanlığı 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda telefonla katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul adeta bu işte bir lokomotiftir. İstanbul'un 2023,2024 olmak üzere yeniden sahibinin olması lazım. Bu da AKP'dir" dedi.

Sapanca'da gerçekleştirilen AKP İstanbul İl Başkanlığı 15. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla bağlandı. Erdoğan'ın mesajı, AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım tarafından kürsüdeki mikrofondan dinletildi. Katılımcılara hitap eden Erdoğan, konuşmasında önümüzdeki seçimlerde İstanbul'un önemine dikkat çekti.

Erdoğan, seçimlerde İstanbul'un geri kazanılmasının önemini şu sözlerle açıkladı:

"İstanbul bu işin adeta lokomotifi durumunda olmalıdır. Çünkü lokomotif nereye gidiyorsa bilelim ki vagonlar da oraya gider. İstanbul adeta bu işte bir lokomotiftir. Türkiye'nin 15 milyon nüfusuyla İstanbul'un 2023, ardından 2024 olmak üzere yeniden sahibinin olması lazım. Bu da AKP'dir" diye konuştu."