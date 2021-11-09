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Erdoğan'ın TRT payı açıklamasının ardından Erdal Bakkal'ın o sahnesi gündem oldu

Erdoğan, elektrik faturalarındaki TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerini kaldırılacağını açıkladı

09 Kasım 2021 08:58

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılacağı açıklamasının ardından 'Leyla ile Mecnun' dizisindeki Erdal Bakkal karakterinin elektrik faturasındaki TRT payına itiraz ettiği sahne gündem oldu. 

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, elektrik faturalarındaki TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerini kaldırılacağını açıkladı.

Bu kararın ardından Leyla ile Mecnun dizisinde Cengiz Bozkurt'un canlandırdığı Erdal Bakkal'ın elektrik faturasındaki TRT payına itiraz ettiği sahne sosyal medyada gündem oldu. 

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